Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya, adil bir barışa hazır değil

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İsviçre'deki Ukrayna Barış Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zelenski, “Gerçek şu ki, Rusya ve Rus yönetimi, adil bir barışa hazır değil” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya, adil bir barışa hazır değil

İsviçre'de dün başlayan Barış Konferansı sona erdi. Dört Kanton Gölü yakınlarındaki Bürgenstock turizm kompleksinde gerçekleştirilen ve 90'dan fazla ülke ile uluslararası örgütün katıldığı konferansın ardından Devlet Başkanı basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 'nın Ukrayna topraklarının tamamından çekilmesi halinde barış müzakereleri için hemen yarın masaya oturmaya hazır olduklarını söyleyerek, “Fakat gerçek şu ki, ve Rus yönetimi, adil bir barışa hazır değil” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşa son vermeyeceğini ileri süren Zelenski, Putin'in diplomatik veya askeri yollarla, “mümkün olan her şekilde” durdurulması gerektiğini ifade etti. Batı'nın sağladığı askeri yardımın savaşı kazanmak için yeterli olmadığını da sözlerine ekleyen Ukraynalı lider, diğer yandan barış konferansına gösterilen ilginin Ukrayna'ya destekte zayıflama olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

ÇİN'DEN YARDIM İSTEDİ

Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Çin'in daha büyük bir rol üstlenmesini arzuladıklarını ifade etti. Rusya'nın davet edilmemiş olması nedeniyle konferansa katılmayan Çin'e seslenen Zelenski, “Çin'in bize yardım edebileceğine inanıyorum. Bu nedenle de bu günlerde Çin tarafından yapılacak belirli teklifleri görmeyi çok isterim” dedi.

Ukrayna'nın asla Çin'i düşmanı olarak tanımlamadığını vurgulayan Zelenski, Çin'i dost olarak görüp görmedikleri yönündeki bir soruya cevabında, “İnancıma göre dostlar, zor zamanlarda birbirine yardımcı olur. Çin'in Ukrayna'nın dostu olmasını isterdim. Biz Çin'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve aynısını Çin'den de bekliyoruz” dedi.

BAZI KATILIMCILAR ORTAK BİLDİRİYE DESTEK VERMEDİ

Konferans sonunda kabul edilen ortak bildiride savaş ve savaşın yol açtığı yıkım nedeniyle Rusya suçlandı. Ortak bildiride, halihazırda Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin tekrar Ukrayna kontrolüne geçmesi gerektiği ifade edildi. Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi de talep eden ortak bildiri, Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarının statüsü gibi tartışmalı meseleleri sonraya erteledi.

Diğer yandan katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından desteklenen ortak bildiriye Hindistan, Güney Afrika ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin imza atmadı.

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