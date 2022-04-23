Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den müzakere resti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin açıklamalarından satır başları;

Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yarın Kiev'i ziyaret edecek.



Savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istiyorum.



Savaşı kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız.

Ayrıntılar birazdan...