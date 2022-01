Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, olası bir savaş konusunda panik yapılmamasını istedi

Zelenskiy, başkent Kiev’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Rusya ile bir savaş olması halinde hiçbir ülkenin ordusunu Ukrayna’yı savunmak için göndermeyeceğini anlatan Zelenskiy, “Bir savaş olursa hangi ülkenin ordusu bizi korumaya hazır? Bu olmayacak. Bu da NATO için çok korkutucu. NATO, eğer Ukrayna ittifaka katılırsa, onu savunmak zorunda kalacak. Bunlar NATO için çok ciddi zorluklar. Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna’yı NATO’ya almayarak risk almamaya güveniyorlar. Ama şimdi topyekun bir savaş başlarsa bu, bazı NATO ülkelerinin sınırlarında olacaktır.” diye konuştu.



Batılı ülkelerde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ihtimaline yönelik panik havası oluşturulduğuna işaret eden Zelenskiy, “Ukrayna ve Rusya arasında bir savaştan bahsederken son derece dikkatli olunmalı. 2019'da başkan olduğumda Mariupol'a gittim ve o zaman da silah sesleri duyabiliyorduk.” dedi.



Zelenskiy, mevcut durumun, geçen yıla kıyasla farklı olmadığını anlatarak, “İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Litvanya'da basın savaş olduğu izlenimi veriyor. Ama durum böyle değil. Bu paniğe ihtiyacımız yok. Asker sayısı arttı ama bunu 2021'in başında, Rusya’nın askeri tatbikatlarıyla ilgili söylemiştim. Durumun o zamanlardakinden daha gergin olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.



Bir savaş olup olmayacağını net bir şekilde söylemenin mümkün olmadığını kaydeden Zelenskiy, “Savaş olabilir. Tam ölçekli bir savaş olacaksa, o zaman sadece Ukrayna ile veya sadece devletimizin topraklarında bir savaş olmayacak. Enformasyon ve siber saldırıları da içeren hibrit bir savaş olacak.” dedi.



Ukrayna’nın her türlü senaryo için hazırlandığını vurgulayan Zelenskiy, “Mümkün olan her şekilde hazırlanıyoruz. Sessiz bir askeri hazırlık ve diplomasi uygulanması gerektiğine inanıyorum. Yüksek olasılıklı tehditlere hazırlanıyoruz ancak içinde bulduğumuz gerçekliği de anlıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Zelenskiy, olası bir Rusya saldırısında 2014’te olanların tekrar yaşanmayacağını belirterek, “Birincisi, o dönem şimdiki gibi bir ordumuz yoktu. İkincisi, o dönem insanların yaklaşımı farklıydı, şimdi herkes son derece vatansever. Geçici olarak işgal edilen topraklarda yaşananları herkes görüyor ve bunu istemediğimizi herkes biliyor.” diye konuştu.



BATIYA "RUSYA YAPTIRIMLARINI OLASI İŞGALDEN ÖNCE UYGULAYIN" ÇAĞRISI



Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya yönelik yaptırımların olası bir işgali öncesinde uygulanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, “Sonradan yapılan yaptırımlar Ukrayna için mi olacak? Hiç sanmıyorum. Eğer bir savaş olursa yaptırıma ne lüzum kalır? Bu yaptırımlar kesinlikle bizim ülkemiz için değil. Avrupa Birliği kendisine yönelik tam ölçekli saldırganlığı kontrol altına almak istiyor, ancak bu, devletimiz pahasına yapılamaz. 15 bin vatandaşımız öldü ve birçok ülke (olası bir işgal) sonrasında yaptırımı istişare ediyor. Bence bu adil değil.” değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmasında ABD’nin bölgedeki krize yaklaşımını da eleştiren Zelenskiy, “Beyaz Saray tehlikeler olduğunu anlıyor, sürekli bu konuyu konuşuyor, bu konuyu sürekli destekliyor ve olabildiğince keskinleştiriyor. Bana göre bu bir hatadır. (ABD’nin Kiev’deki bazı diplomatlarını tahliye etmesi) Bunlar bize faydası olmayan yanlış ve aşırı adımlardır.” dedi.



ABD Başkanı Joe Biden’la herhangi bir yanlış anlaşılma durumunun yaşanmadığını belirten Zelenskiy, şöyle konuştu:



“Tıpkı onun ABD'de olup bitenler hakkında derin bir anlayışa sahip olduğu gibi, ben de ülkemde neler olup bittiğine dair derin bir anlayışa sahibim. Yarın bir savaş başlayacağına dair tüm bu sinyaller nedeniyle bugün ülkemizdeki ekonomiyi istikrara kavuşturmamız gerekiyor. Çünkü, devletlerin saygın liderlerinden bile, açıkçası diplomatik olmayan dillerde dahi bu tür sinyaller geldi. Bu piyasalarda, finans sektöründe panik yaratıyor.”



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le her türlü formatta görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Zelenskiy, “Putin beni neden Soçi’ye davet ediyor? Kayak mı yapacağım? O zaman Odesa’da buluşalım, denize gireriz. Putin’le görüşmekten korkmuyorum, ikili veya herhangi format olabilir, ben hazırım.” dedi.



Zelenskiy, Biden’ın, Ukrayna, Rusya ve ABD’nin olduğu bir görüşme platformu kurmasından memnuniyet duyacağını da sözlerine ekleyerek, "Ukrayna'nın Biden ile Putin arasındaki bir anlaşmanın sonucu olmasını istemiyorum. Biden dün bana defalarca güvence verdi. Devletimizin akıbeti, bugünü ve geleceğine Ukrayna karar verecek." diye konuştu.