Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Yaptırımlar Kuzey Akım 2'nin tamamen kapatılmasını içermeli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin, "Putin'in Luhansk ve Donetsk’i tanıması Rusya Fedarasyonu’nun Ukrayna’ya saldırısı için daha fazla temel oluşturuyor. Ancak, savaş olacağını düşünmüyorum. Yaptırımlar Kuzey Akım 2 hattının tamamen kapatılmasını içermeli” dedi.

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 13:16 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 13:17

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Yaptırımlar Kuzey Akım 2'nin tamamen kapatılmasını içermeli

İlişkili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın kararı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın kararı kabul edilemez

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi askeri izin çıktı

Devlet Başkanı Zelenskiy, 'nın ayrılıkçıların yönetimlerini tanıma kararına ilişkin yaptığı son açıklamada, "Bazı diplomatlar ayrılıyor ve bazı cesur liderler Ukrayna’ya destek olmaya geliyor. Rusya’nın Luhansk ve Donetsk’i tanıması Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya saldırısı için daha fazla temel oluşturuyor. Yaptırımlar Kuzey Akım 2 hattının tamamen kapatılmasını içermeli" diye konuştu. 

"Savaş olacağını düşünmüyorum" diyen Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti.

"KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ"

Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamada, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerine dikkati çekti.

Sınırlarının iyi şekilde korunduğunu hatırlatan Zelenskiy, kendi topraklarında olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi.

Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenski, "Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış" dedi.

Zelenski, ülkesinin siyasi-diplomatik çözüme bağlı olduğunu kaydetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...