Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin baş danışmanına suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin baş danışmanı Serhiy Shefir’in aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Ukrayna Polisi, Shefir’in otomobiline, başkent Kiev'in hemen dışındaki Lesnyky köyü yakınlarında yaylım ateşi açıldığını açıkladı.

Araca 10 merminin isabet ettiği, sürücünün yaralandığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.



Yerel bir televizyon kanalı, arabanın sürücü tarafında en az 19 kurşun deliği görülebildiğini söyledi.

Ukraynalı bir meclis üyesi Shefir'in sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Ukrayna polisi, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı idaresinden de açıklama geldi. Saldırının oligarşi ile mücadele konusuyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.