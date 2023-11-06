Ukrayna devlet başkanlığı seçimine hazırlanıyor

Ukrayna Parlamentosu (Rada) milletvekili Goncharenko, "Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Zelenskiy'in talimatı doğrultusunda 2024'te martın son pazar günü yapılacak seçimler için hazırlıklara başladı." diye konuştu.



Goncharenko, Rusya'da da gelecek yıl devlet başkanlığı seçiminin yapılacağını anımsatarak "Vladimir Putin gelecek martta seçimlere hazırlanıyor. Zelenski de benzeri bir adım atarak kendi meşruiyetini kaybetmemek istiyor." dedi.



Zelenski, daha önceki açıklamalarında, yapılacak seçimlerde "ülkesini asla yalnız bırakmayacağını" ifade etmişti.



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