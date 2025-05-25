Ukrayna Dışişleri Bakanı, Bakü’de: “Savaşı bu yıl bitirmek istiyoruz”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Bayramov ile Sybiha, ortak basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan Sybiha, Azerbaycan’a teşekkür ederek, “Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesinde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimizi kararlılıkla tanıması ve desteklemesi bizim için önemlidir” dedi.



“EKONOMİK İLİŞKİLERDE İŞGAL ÖNCESİ DÖNEME DÖNMEK İSTİYORUZ”



Ekonomik işbirliğine değinen Sybiha, “Ukrayna-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde Rusya işgali öncesindeki döneme geri dönmek istiyoruz. Savaşa rağmen Ukrayna, hala cazip pazar ve güvenilir ortaktır. Azerbaycan’ın Ukrayna’ya yatırımlarını desteklemeye ve korumaya hazırız” şeklinde konuştu.



Sybiha, “Ukrayna’nın savaş sonrasında yeniden imarı dönemi, 21. yüzyılın en büyük yatırım projelerinden biri olacaktır. Bu süreçte Azerbaycan’la işbirliğini ümit ediyoruz” dedi.



Azerbaycan’ın sağladığı yardımlar için teşekkür eden Sybiha, “Savaşın ilk günlerinden itibaren Azerbaycan’ın sağladığı insani yardımlar için teşekkür ediyorum. Bu yardımın tutarı 40 milyon doları geçti. Bu yardımın manevi değeri katbekat önemli. Bu, zor günlerde uzanan dost elidir” ifadelerini kullandı.



“ESİR DEĞİŞİMİ MUTABAKATI ÖNEMLİ”



Sybiha, “Cephede her gün çatışmalar devam ediyor. Ukrayna, yenilmiyor. Savaşı bu yıl diplomatik yolla bitirmek istiyoruz” dedi.



Barış görüşmelerine de değinen Sybiha, “Ukrayna, ABD’nin önerilerini teklif etti. İstanbul’da görüşmeler yapıldı. Ukrayna ile Rusya heyetleri, doğrudan müzakere olanağı elde etti. Barışı elde etmek önemlidir. Barışı elde etmek için Rusya’ya baskıların devam etmesi gerekiyor. İstanbul’daki görüşmelerde elde edilen esir değişimi mutabakatı önemliydi” değerlendirmesinde bulundu.



BAYRAMOV: EN BÜYÜK ARZUMUZ SAVAŞIN BİTMESİ



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da iki ülkenin dost ve stratejik müttefik olduğunu belirterek, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıyoruz ve destekliyoruz” dedi.



Geçmişte Azerbaycan toprakları işgal altındayken Ukrayna’nın verdiği desteği hatırlatan Bayramov, “Azerbaycan toprakları işgal altında olduğunda da Ukrayna, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini her zaman tanıdı ve destekledi” şeklinde konuştu.



İki ülke arasındaki ticaret verilerini paylaşan Bayramov, “Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomik ilişkilerimizi etkiledi. Azerbaycan ile Ukrayna arasında 2021’de ticaret hacmi 1 milyar dolardı. 2022’de 600 milyon dolar, 2023’te 250 milyon dolar oldu. 2024’te yüzde 30 arTarak 460 milyon dolar oldu. Ekonomik ilişkilerin büyük perspektifleri var” dedi.



Bayramov, barış çağrısında bulunarak, “Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes elde edilmesini, sorunun siyasi yolla çözümünü destekliyoruz. İstanbul’da yapılan görüşmeleri takdirle karşılıyoruz. Bu, oldukça olumlu gelişmedir. Bu müzakereler sonucu şimdiye kadar yapılan en büyük esir değişiminin de yapılması olumlu gelişmedir. Ateşkesin ve barışın sağlanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.



Azerbaycan’ın insani yardımlarına da değinen Bayramov, “Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna’ya insani yardım gönderiyoruz. Bu sürede Ukrayna’ya 40 milyon dolar tutarından fazla insani yardım gönderdik. Bu yardımlar devam edecek. En büyük arzumuz savaşın bitmesidir. Bu, en önemli konudur" dedi.