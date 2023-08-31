Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Karşı saldırıyı eleştirmek yüze tükürmektir

AB Dışişleri Bakanlarına, daha fazla askeri malzeme gönderme taleplerini yinelediğini aktaran Kuleba, İspanya'dan da daha fazla tank, zırhlı araç ve savunma sistemi istediklerini kaydetti.



Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Savaşı kazandığımızda kamuoyunun karşısına çıkacağım ve daha fazla silaha ihtiyacımız olmadığını söyleyeceğim. Ama savaşmaya devam ettiğimiz sürece daha fazla silaha ihtiyacımız olacak. Bu açgözlü olduğumuzdan değil, ülkemizin topraklarını korumak, kaybedilenleri geri almak ve Avrupa'da barışı yeniden tesis etmek için." dedi.

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