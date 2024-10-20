Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha’nın 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha Türkiye’ye geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın Ukraynalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır" denildi. 

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