Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye’de: “Putin, Zelenski’yle görüşmekten kaçınmamalı”

İstanbul, yarın Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha, 14-15 Mayıs’ta Antalya’nın ev sahipliği yapacağı NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın marjında bir araya geldi.



Sybiha, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, “Görüşmemiz sırasında Hakan Fidan’a beni Türkiye’ye davet ettiği için teşekkür ettim ve savaş alanı ile diplomaside yaşanan en son gelişmeler hakkında kendisini bilgilendirdim” dedi.

“Dünya diplomasisinin merkez üssü şimdi etkin bir arabuluculuk rolü oynayan Türkiye’de. Bunu takdirle karşılıyoruz” diyen Ukraynalı bakan, Fidan ile görüşmesinde "Ukrayna’nın barışa olan bağlılığını, tam ve kalıcı bir barışa olan derhal ve koşulsuz hazırlığını" dile getirerek "Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzey doğrudan toplantı teklifinin halen devam ettiğini" belirtti.



"PUTİN, ATEŞKESİ REDDETMEYİ BIRAKMALI"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da olup olmayacağı halen belirsizliğini korurken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, paylaşımında, “Putin, ateşkesi reddetmeyi ve (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski ile görüşmekten kaçınmayı bırakmalı” dedi.



Bakan Fidan ile “anlamlı bir barış sürecini ilerletmenin yolları üzerine kapsamlı bir görüşme” yaptıklarını belirten Ukraynalı bakan, “Desteği ve değerli içgörüsü için mevkidaşıma minnetarım” diye konuştu.



“ZELENSKİ’NİN TÜRKİYE ZİYARETİNİN HAZIRLIKLARI ELE ALINDI”



Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan’ın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Antalya'da yaptığı görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar ele alındı.



Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'da barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Türkiye'ye düzenlemesi planlanan ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

