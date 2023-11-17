Ukrayna: Dnipro Nehri'nin solunda ilerledik

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı başarılı operasyonlar yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, Ukrayna birliklerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasında bazı bölgelerde kontrolü ele geçirdiği kaydedildi.



Bölgedeki çatışmalarda 1200'den fazla Rus askerinin öldüğü, 2 bin 200'den fazla Rus askerinin ise yaralandığı belirtilen açıklamada, Rus ordusuna ait 24 tank, 48 zırhlı araç ve 89 topun imha edildiği iddia edildi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Gazze için "kuralsız" saldırı iması Haberi Görüntüle Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Kasım 2022'de Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıklamıştı.



Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ise "Rusya'nın Herson'da kaçmaktan başka seçeneğinin kalmadığı" açıklamasında bulunmuştu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül 2022'de, yasaları da 5 Ekim'de imzalamıştı.