Ukrayna doğruladı: ABD yapımı F-16 uçağı düştü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da 26 Ağustos'ta ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının düştüğünü doğruladı.

Ukrayna doğruladı: ABD yapımı F-16 uçağı düştü

Wall Street Journal'ın ismi verilmeyen bir yetkilisine dayandırdığı haberinde, 26 Ağustos'ta 'da ABD yapımı bir F-16'nın düştüğü ileri sürülmüştü.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 26 Ağustos'ta Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırılarında Ukrayna'ya ait F-16 uçaklarının görev uçuşları yaptığı bildirildi.

Açıklamada, F-16'ların füze saldırısını püskürtmek amacıyla görev yaptıkları bilgisi verilerek, "Hava muharebesi sırasında F-16 uçağı yüksek verimlilik gösterdi, dört düşman seyir füzesi havadan silahlarla düşürüldü." ifadesi kullanıldı.

"UÇAK DÜŞTÜ, PİLOT ÖLDÜ"

Bir F-16'yla hedefe yaklaştığı sırada bağlantının kesildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle iletişim kesildi. Daha sonra ortaya çıktığı üzere uçak düştü, pilot öldü."

Açıklamada, kazanın nedenlerini öğrenmek için uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulunmak üzere özel bir ekip görevlendirildiği aktarıldı.

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