Ukrayna Donanması Karadeniz'de geçici koridorlar oluşturdu

Son dakika haberi! Ukrayna Donanması'nın Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, ticaret gemileri için Karadeniz'de geçici deniz rotaları oluşturduğunu duyurdu. Bu rotaların, gemilerin Ukrayna'nın Chornomorsk, Odesa ve Pivdennyi limanlarından çıkışına odaklanacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel olarak askeri kargo taşıyor olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

