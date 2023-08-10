Ukrayna Donanması Karadeniz'de geçici koridorlar oluşturdu

Son dakika haberi! Ukrayna Donanması'nın Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, ticaret gemileri için Karadeniz'de geçici deniz rotaları oluşturduğunu duyurdu. Bu rotaların, gemilerin Ukrayna'nın Chornomorsk, Odesa ve Pivdennyi limanlarından çıkışına odaklanacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel olarak askeri kargo taşıyor olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.
Ukrayna Donanması, "Sahipleri ve kaptanları mevcut koşullarda seyretmeye hazır olduklarını resmi olarak teyit eden gemilerin güzergahlardan geçmesine izin verilecektir." denildi. Kaç geminin bu koşullarda seyretmeye istekli olacağı ise belirtilmedi.
SON GEMİ 16 TEMMUZ'DA AYRILDI
Açıklamada, söz konusu rotaların Rusya'nın askeri tehdidine rağmen gemilerin Ukrayna limanlarına girip çıkmasına olanak sağlayacağı ifade edildi.
Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesi ve Ukrayna liman altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine Ukrayna gıda yükü taşıyan son gemi 16 Temmuz'da Odesa limanından ayrılmıştı.
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