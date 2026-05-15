Ukrayna drone sürülerine hazırlanıyor. İnsan müdahalesi olmadan saldıracaklar

Yüzlerce yapay zeka destekli robotun koordineli şekilde hareket ederek hedeflere otonom saldırılar düzenlediği savaş senaryoları, Ukrayna savunma sanayisinin gerçeğe dönüştürmek istediği yeni hedeflerden biri haline geldi.

Rusya’nın işgalinin dördüncü yılına giren Ukrayna’da “drone sürüleri” olarak adlandırılan teknoloji , ülkenin hızla büyüyen askeri teknoloji sektöründe en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN GÖREV YAPABİLECEKLER

Drone sürüleri, çok sayıda insansız hava aracının insan müdahalesi olmadan birlikte hareket ederek belirlenen görevleri yerine getirmesi fikrine dayanıyor.

Yetkililer, sistemlerin Rusya’nın sayısal üstünlüğünü dengelemeye yardımcı olabileceğini ve az sayıdaki operatörün onlarca hatta yüzlerce saldırı drone’unu aynı anda yönlendirmesini sağlayabileceğini söylüyor.

“ASIL AMAÇ ASKERLERİN HAYATINI KURTARMAK”

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Andrii Lebedenko, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Temel amaç askerlerimizin hayatını kurtarmak.” dedi.

Lebedenko, şu anda bu alanda projelerin bulunduğunu ancak bunların henüz büyük ölçekli olmadığını belirterek, “Kitlesel kullanım önümüzdeki yıllarda mümkün olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın da yapay zeka ve drone teknolojilerini askeri öncelikleri arasına aldığı belirtilirken, bazı uzmanlar Moskova’nın halihazırda tam otonom bir sistemi savaş alanında kullanmış olabileceğini öne sürüyor.