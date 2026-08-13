Ukrayna drone'larıyla tatbikatta karşı karşıya gelen ABD'ye soğuk duş

ABD 'nin Almanya'da düzenlediği bir askeri tatbikat, Ukrayna insansız hava araçlarının modern savaş taktikleri kullanarak Amerikan kara kuvvetlerini yenmesiyle sona erdi. Tatbikat, Pentagon tarafında soğuk duş etkisi yarattı.

Wall Street Journal gazetesinin perşembe günü yayınladığı bir haberde, ABD ordusuna bağlı drone operatörlerinin Ukraynalı mevkidaşları karşısında hezimete uğradığı belirtildi.

Teksas'tan rotasyonla gelen askerler ve zırhlı araçlar, ağır zırhlı araçlar da dahil olmak üzere geleneksel donanımlarla donatılmış olarak simüle edilmiş bir savaşa gönderildi.

Ukrayna insansız hava araçlarının imha sayısı o kadar yüksekti ki, ABD kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılması gerekti.

Gazete, bu sonucun, Ortadoğu'daki savaşta ABD'nin kayıplarıyla birlikte, Pentagon'un modern insansız hava aracı savaşına karşı zaaflarını ortaya koyduğunu belirtti.

ABD, UKRAYNA'DAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALABİLİR

WSJ ayrıca, ABD, İran savaşında Ukrayna'nın insansız hava aracı uzmanlığından yararlandığını ve Ukrayna yapımı insansız hava savunma sistemleri satın alma amacıyla testler gerçekleştirdiğini de yazdı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Mayıs ayında ülkenin insansız hava aracı yeterliliğini incelemek üzere daha fazla ABD personelinin Ukrayna'ya gönderileceğini belirtmişti.

İngiltere ve İsveç de, Ukrayna'ya karşı savaş alanı simülasyonlarında kötü sonuçlar almıştı.

Ukrayna ordusu, Rusya ile savaş başladığından bu yana sahada çok ciddi tecrübe edinmiş durumda. Ukrayna savunma sanayii de uzun yıllardır büyük bir gelişim sergiledi ve Ukrayna dünyanın başlıca savunma sanayii üreticilerinden biri oldu.