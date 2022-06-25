Ukrayna duyurdu: Rusya kenti tamamen işgal etti

Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kenti aylar süren bombardımanın ardından tümüyle Rusların eline geçti.



Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Stryuk da Rusların kenti tamamen işgal ettiğini doğruladı.



Ukrayna ordusu da Rus güçlerine direnen Ukrayna askerlerinin kentten çekildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, "Çekilmenin ardından düşman kentteki mevzilerini sağlamlaştırıyor" denildi.



Ukrayna askeri istihbaratı, taktik avantaj kazanmak için Severodonetsk'ten çekilen askerlerin lısıçank'ta yüksek yerlere yeniden konuşlandığını açıkladı.



Rusların bazı askerlerle birlikte yüzlerce sivilin sığındığı kentteki Azot kimyasal tesisini bombalamayı sürdürdüğü belirtiliyor.



Luhansk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolündeki Lısıçansk kentinde ise askerlerin direnişi devam ediyor



Ukrayna birliklerinin Severodonetsk'ten çekilmeye başlamasının ardından Rus kuvvetlerinin Lısıçansk'ı güneyden ablukaya almaya çalıştığı açıklandı.



Bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin sözcüsü Andrei Marochko, birliklerinin Lısıçansk'a girdiğini ve kent merkezinde çatışmaların yaşandığını öne sürdü.



Rusya'nın bölgeye ek güç takviye ettiği de bildirildi.



Rusya, Ukrayna'nın batısındaki ve kuzeyindeki askeri üslere onlarca füze saldırısı düzenledi.



Jitomir bölgesine yaklaşık 30 Rus roketi fırlatıldığı, bir Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi.



Harkov'a düzenlenen roket saldırısında büyük hasar oluştu.



Mıkolayiv kentine 5 seyir füzesi isabet ettiği, hayatını kaybedenler olduğu açıklandı.

