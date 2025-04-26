Ukrayna, fotoğrafları paylaştı: Vatikan’da Trump-Zelenski görüşmesi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in cenaze töreni dolayısıyla Vatikan’a giden ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, burada bir görüşme gerçekleştirdi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin “çok verimli” bir görüşme yaptığını söyledi.



Zelenski’nin ofisinden bir sözcü, iki liderin cenaze merasiminin başladığı Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nın içinde yaklaşık 15 dakika boyunca görüştüğünü, cumartesi günü bir görüşme daha yapma konusunda anlaştıklarını, ekiplerinin bu görüşmenin ayarlanması için çalıştığını bildirdi. Vatikan’daki görüşme, Oval Ofis’teki tartışmalarının ardından Zelenski ve Trump’ın ilk yüz yüze görüşmesi oldu.



“ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER"



Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump ve Devlet Başkanı Zelenski bugün özel olarak bir araya geldi ve çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili daha fazla detaylı bilgi verilecek” açıklamasında bulundu.

