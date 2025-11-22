Ukrayna görüşmelerine İtalya da dahil oldu: Temsilci gönderecek
22.11.2025 20:49
Reuters
ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşına dair sunduğu 28 maddelik barış planı tartışmaları sürerken, İtalya Cenevre'de düzenlenecek Ukrayna görüşmelerine temsilci göndereceğini açıkladı.
İtalya, Pazar günü Cenevre’de düzenlenecek Ukrayna görüşmelerine katılmak üzere resmi bir yetkili gönderecek.
Reuters'ın ulaştığı diplomatik kaynaklara göre toplantıda E3 ülkelerinin (Fransa, Britanya ve Almanya) ulusal güvenlik danışmanları ile Avrupa Birliği (AB), ABD ve Ukrayna’dan yetkililer yer alacak.
Kaynaklar, İtalya’yı Fabrizio Saggio’nun temsil edeceğini bildirdi.