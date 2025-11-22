Ukrayna görüşmelerine İtalya da dahil oldu: Temsilci gönderecek

İtalya, Pazar günü Cenevre’de düzenlenecek Ukrayna görüşmelerine katılmak üzere resmi bir yetkili gönderecek.

Reuters'ın ulaştığı diplomatik kaynaklara göre toplantıda E3 ülkelerinin (Fransa, Britanya ve Almanya) ulusal güvenlik danışmanları ile Avrupa Birliği (AB), ABD ve Ukrayna’dan yetkililer yer alacak.

Kaynaklar, İtalya’yı Fabrizio Saggio’nun temsil edeceğini bildirdi.