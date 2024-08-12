Ukrayna güçleri Rus topraklarında: 28 yerleşim birimi ele geçirildi

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor. Kursk Valisi Aleksey Smirnov, Ukrayna'nın 28 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Ordunun, Rus topraklarında 12 kilometre ilerlediği belirtildi.

Ukrayna güçleri Rus topraklarında: 28 yerleşim birimi ele geçirildi
Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor

Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor

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Rus askeri güçleri, Kursk bölgesine giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken ordusunun ilerlemesi sürüyor.

'nın Kursk Valisi Aleksey Smirnov, bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Smirnov, Ukrayna ordusunun sınırda 28 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Kiev'in 6 Ağustos'tan beri süren saldırılarda Rus topraklarında 12 kilometre ilerlediği belirtildi.

Rus devlet medyası, Smirnov'un Ukrayna güçlerinin bölgeye saldırısı sırasında kimyasal silah içeren mermiler kullandığını söylediğini öne sürdü.

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