Ukrayna güçleri Rus topraklarında: 28 yerleşim birimi ele geçirildi

Rus askeri güçleri, Kursk bölgesine giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken Ukrayna ordusunun ilerlemesi sürüyor.
Rusya'nın Kursk Valisi Aleksey Smirnov, bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.
Smirnov, Ukrayna ordusunun sınırda 28 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Kiev'in 6 Ağustos'tan beri süren saldırılarda Rus topraklarında 12 kilometre ilerlediği belirtildi.
Rus devlet medyası, Smirnov'un Ukrayna güçlerinin bölgeye saldırısı sırasında kimyasal silah içeren mermiler kullandığını söylediğini öne sürdü.
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