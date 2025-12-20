Ukrayna, Hazar Denizi’nde Rus hedeflerini vurdu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile Özel Harekat Kuvvetleri, 19 Aralık gecesi Hazar Denizi’nde Rusya’ya ait birden fazla askeri ve ekonomik hedefe saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Ukrayna’ya ait insansız hava araçları, petrol ve doğal gaz altyapısını izlemekle görevli olan Rus devriye gemisi “Okhotnik”i hedef aldı. Gemiye birden fazla İHA’nın isabet ettiği belirtilirken, hasarın boyutuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.

SONDAJ PLATFORMU DA VURULDU

Öte yandan, Lukoil’e ait Filanovsky petrol ve gaz sahasında bulunan bir sondaj platformu da saldırıya uğradı. Platformun petrol ve doğal gaz üretimini desteklediği belirtilirken, saldırının üretime etkisi ve meydana gelen hasarın henüz netleşmediği kaydedildi.

Ukrayna Genelkurmayı ayrıca, Kırım’da hava trafiğinin yönetiminde kullanılan RSP-6M2 radar sisteminin de kısa süre önce vurulduğunu bildirdi.