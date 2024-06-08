Ukrayna, Herson'u vurdu: 22 ölü, 15 yaralı

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Herson'u hedef aldı.



Rusya tarafından Herson'a atanan Vali Vladimir Saldo sosyal medya hesabında saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

Saldo yaptığı paylaşımda, Ukrayna güçlerinin Sadovoye köyündeki bir mağazayı iki kez vurduğunu, 2'si çocuk 22 sivilin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır olmak üzere 15 kişinin de yaralandığını aktardı.



Saldo, ilk saldırıda Fransız hava bombası, ikinci saldırıda ise ABD yapımı HIMARS füzesi kullanıldığını belirtti.