Ukrayna hükümetinde yeni atama: Silah üretim bakanı, Zelenski'nin danışmanı oldu

Ukrayna'da hükümet değişikliği kapsamında atamalar devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eski silah üretim bakanı Oleksandr Kamyshin'i stratejik konulardan sorumlu dış danışman olarak atadı.

Kararname bugün başkanlığın internet sitesinde yayınlandı.



Stratejik endüstrilerden sorumlu bakan olarak görev yapan Kamyshin, Rusya ile savaşın kritik bir dönemecinde Ukrayna hükümetindeki sarsıntının bir parçası olarak geçtiğimiz hafta istifa etmişti.

İstifa eden altı üst düzey yetkilinin arasında Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da vardı.

Görevlerinden ayrılan diğer isimler, Adalet Bakanı Denys Maliuska, Çevre Koruma Bakanı Ruslan Strilets, Başbakan Yardımcıları Olha Stefanishyna ve Iryna Vereshchuk ile ve Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu başkanı Vitaliy Koval olarak açıklandı.



Zelenski, daha önce yaptığı açıklamada, hükümeti güçlendirmek ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuçları elde etmek için hükümette değişiklikler yapılacağını söylemişti.