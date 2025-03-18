Ukrayna için kritik temas: Trump-Putin görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda konuşacak.



Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu konuşacağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

TRUMP: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Nihai barış anlaşmasındaki birçok unsur konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.



Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmenin TSİ 16:00 ile 18:00 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "ABD ile aramızda belli bir anlayış var ancak tartışılması gerek çok sayıda soru mevcut." ifadeleri kullanıldı.



Görüşme 17.00'da başladı. Beyaz Saray, görüşmenin 1 saattir devam ettiğini ve görüşmenin iyi geçtiğini açıkladı.

Kremlin, Putin-Trump görüşmesinin sona erdiğini açıkladı. Görüşme iki buçuk saat sürdü.