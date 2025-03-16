Ukrayna için kritik temas: Trump ve Putin bu hafta görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna savaşında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.



Reuters'ın haberine göre, Witkoff, Trump ve Rus lider Vladimir Putin'in bu hafta konuşmasını beklediğini aktardı.

"İLERLEME GÖRECEĞİMİZİ UMUYORUM"

ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Witkoff, "Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum." dedi.

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini vurgulayan ABD'li yetkili, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.