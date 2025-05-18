Ukrayna İHA'ları 16 milyon dolarlık Rus helikopterini vurdu

Kiev, Rus saldırı helikopterinin Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı tarafından düşürüldüğünü duyurdu.



Değeri yaklaşık 16 milyon dolar olan Rus Ka-52 "Alligator" helikopteri, Ukrayna toprakları üzerinde seyrederken hedef alındı.

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'ne bağlı Bombus Balista birimi, saldırıyı doğruladı..

HESAPLI BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ



Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, helikopterin Ukrayna toprakları üzerinde muharebe devriyesinde olduğu sırada İHA'nın hava aracını hedef aldığı görülüyor.



Ukrayna ordusu, bunun Rus hava unsurlarının daha fazla yıpratılmasına yol açan hesaplı bir saldırı olduğunu belirtti.

YÜKSEK DEĞERLİ RUS ASKERİ VARLIKLARI HEDEFTE



Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri tarafından fırlatılan füzeler ve insansız hava araçları, Mayıs ayında 45 milyon dolar değerindeki Rus Buk-M3 karadan havaya füze sistemi ve nadir bulunan Uragan çok namlulu roketatar sistemi de dahil olmak üzere yüksek değerli Rus askeri varlıklarını da vurdu.

