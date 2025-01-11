Ukrayna iki Kuzey askerini esir aldı: Kiev'e nakledildiler

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askerlerimiz Kursk bölgesinde Kuzey Kore askeri personelini ele geçirdi. İki asker yaralı olsa da hayatta ve Kiev'e nakledildi, burada şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi ile iletişim halindeler. Bu kolay bir iş değildi. Rus güçleri ve diğer Kuzey Kore askerleri, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olduğuna dair her türlü kanıtı ortadan kaldırmak için genellikle yaralılarını infaz ederler. Bu 2 kişiyi yakalayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri 84. Taktik Grup askerlerine ve paraşütçülerimize minnettarım.