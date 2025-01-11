Ukrayna iki Kuzey askerini esir aldı: Kiev'e nakledildiler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığını duyurdu.

Ukrayna iki Kuzey askerini esir aldı: Kiev'e nakledildiler

Ukrayna Devlet Başkanı , Rusya'nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmalarda 2 askerinin esir alındığını açıkladı.

Ukrayna iki Kuzey askerini esir aldı: Kiev'e nakledildiler - 1

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askerlerimiz Kursk bölgesinde askeri personelini ele geçirdi. İki asker yaralı olsa da hayatta ve Kiev'e nakledildi, burada şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi ile iletişim halindeler. Bu kolay bir iş değildi. Rus güçleri ve diğer Kuzey Kore askerleri, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olduğuna dair her türlü kanıtı ortadan kaldırmak için genellikle yaralılarını infaz ederler. Bu 2 kişiyi yakalayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri 84. Taktik Grup askerlerine ve paraşütçülerimize minnettarım.

Ukrayna iki Kuzey askerini esir aldı: Kiev'e nakledildiler - 2

Tüm savaş esirleri gibi bu 2 askerine de gerekli tıbbi yardım sağlanıyor. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne gazetecilerin bu esirlere erişmesine izin vermeleri talimatını verdim. Dünyanın olup bitenler hakkında gerçeği bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zelenski yakalanan Kuzey Kore askerlerinin fotoğraflarını da paylaştı.

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