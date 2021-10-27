Ukrayna ilk kez Bayraktar TB2 SİHA kullandığını açıkladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya yanlısı ayrılıkçıların obüsler kullanarak ateşkes ihlali yapması üzerine, ilk kez Bayraktar TB2 SİHA kullandığını açıkladı.



Facebook'tan yapılan resmi açıklamaya göre, TB2 SIHA’nın, Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü vurduğu belirtildi.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, olayı, “14:25'ten 15:15'e kadar, Rus terörist güçlerine ait bir D-30 obüs bataryası, Hranitne yerleşim bölgesindeki Müşterek Kuvvetler mevzilerine ateş açtı. Saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı iki asker yaralandı, biri öldü.” İfadeleriyle özetledi.



Daha sonra obüsün bombardımanının başlamasıyla birlikte Ukrayna Özel İzleme Misyonu aracılığıyla derhal ateşkes istendiği ve diplomatik kanallardan nota gönderildiği aktarılırken, geri cevap alınmadığı ve Türk Bayraktar TB2 insansız savaş hava aracının kullanıldığı belirtildi.



İnsansız hava aracının temas hattını geçmediğinin altı çizilen açıklamada, Rus işgal kuvvetlerinin mürettebatından bir silahı güdümlü bombayla imha ettikleri aktarıldı.



DONBAS KRİZİ



Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.



Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.



Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.