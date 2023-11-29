Ukrayna istihbarat birimi başkanının eşi zehirlendi

Marianna Budanova rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda zehirlendiği ortaya çıkan Budanova’nın zehirlenmesine hangi ağır metalin neden olduğu açıklanmadı.



Budanova’yı zehirleyen metalin günlük hayatta ya da askeri operasyonlarda kullanılmadığı belirtildi. Budanova'nın ağır metali yediği yemekle aldığı düşünülüyor.



Askeri istihbarat Sözcüsü, personel arasında da hafif semptomlar gösterenler olduğunu söyledi.

İSTİHBARAT BAŞKANI BUDANOVA'YA SUİKAST GİRİŞİMİ



Ukrayna medyasında olayın arkasında Rusya olduğuna ve Hedefin Askeri İstihbarat Başkanı Budanova olduğuna dair bir iddia yok.



İstihbarat başkanına Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana en az 10 kez suikast girişiminde bulunulduğu belirtildi. Budanova'nın ilk tedavi kürünün ardından durumunun iyiye gittiği açıklandı.