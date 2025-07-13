Ukrayna: İstihbarat görevlisine suikast düzenleyen Rus ajanlar öldürüldü

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), bu hafta başında güvenlik teşkilatı SBU’ya mensup bir istihbarat görevlisini öldürdüğü iddia edilen Rus özel servis ajanlarının öldürüldüğünü açıkladı.



CNN International’ın aktardığına göre, SBU, başkent Kiev’de düzenlenen silahlı saldırının arkasında Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi’nin olduğuna inandıklarını bildirdi.

SBU görevlisi Ivan Voronych, perşembe sabahı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, CNN’e açıklama yapan yetkililer bunun “açık bir suikast” olduğunu söylemişti.



“GÖZALTI SIRASINDA DİRENİNCE ÇATIŞMA ÇIKTI”



SBU, bugün yaptığı açıklamada, biri kadın diğeri erkek olmak üzere iki şüphelinin silahlı saldırının ardından gizlendiğini kaydetti. Açıklamaya göre, SBU ve Ukrayna Ulusal Polisi, buna karşın şüphelilerin Kiev bölgesindeki yerini tespit etti.



SBU Direktörü Vasyl Malyuk, “Gizli soruşturma ve aktif karşı istihbarat önlemleri sonucunda düşmanın ini tespit edildi… Gözaltı sırasında direnmeye başladılar, çatışma yaşandı ve alçaklar bertaraf edildi” ifadelerini kullandı.



Malyuk, yayınladığı video mesajında, “Şu konuda hatırlatma yapmak isterim ki düşman için Ukrayna topraklarında tek seçenek ölümdür” diye konuştu.



ÖNCE GÜNLÜK RUTİNİNİ ÖĞRENDİLER



SBU’dan yapılan açıklamaya göre, iki şüpheli, ilk olarak günlük rutinini öğrenmek üzere SBU görevlisini takip etmekle görevlendirildi. İki isim, iddiaya göre, ardından bir tabanca ve susturucunun olduğu bir eve yönlendirildi.



SBU, Ukrayna’nın temel güvenlik servisi olarak hizmet veriyor. Hem iç güvenlikten hem de Rusya’ya karşı sabotaj operasyonlarından sorumlu olan kurum, Ukrayna’nın geçen ay Rusya’daki hava üslerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarından da sorumluydu.



Voronych’in öldürülmesi, aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde yaşanmıştı. Rusya, bu hafta Ukrayna’ya en büyük iki İHA saldırısını düzenlemişti.

