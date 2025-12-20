Ukrayna istihbarat şefinden "Rusya 2027'de Baltık bölgesini işgal edecek" iddiası

Kiril Budanov’a göre Rusya’nın olası ilk hedefleri Litvanya, Letonya ve Estonya olacak. Polonya’nın ise Moskova tarafından şu aşamada işgal edilecek bir ülke olarak değil, askerî saldırı hedefi olarak görüldüğü belirtiliyor.



Ukraynalı istihbarat şefi, Rusya’nın toprak genişletme arzusunu ideolojik bir bakış açısıyla temellendirdi. Budanov, Kremlin’in Batı’yı “zayıf, hasta ve kararsız” olarak gördüğünü, kendisini ise bir imparatorluk olarak tanımladığını ifade ederek, bu zihniyetin yayılmacı politikaları beslediğini vurguladı.

“RUSYA HAZIRLIKLARI HIZLANDIRDI” İDDİASI

Öte yandan, Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW), ekim ayında yayımladığı değerlendirmede Rusya’nın NATO ile olası bir çatışmaya hazırlık sürecini hızlandırdığını ve bilgi–psikolojik altyapıyı oluşturmaya geçtiğini belirtti.

Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu süreçte Rus kamuoyunu da hazırladığını savunarak, amaçlardan birinin Avrupa’nın güçlü ve değerli olduğu fikrini Rus toplumunun zihninde yıkmak olduğunu söyledi.