Ukrayna istihbaratı: 20 bin Kübalı Rus ordusunda savaşıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov, Florida’daki Küba kökenli Cumhuriyetçi milletvekillerinin düzenlediği bir brifingde konuştu.



Yusov, en az bin Kübalının Rus ordusuyla sözleşme imzaladığını ve 39’unun öldüğünü doğruladıklarını belirtti. Ukrayna istihbaratına göre, Rusya tarafından işe alınan Kübalıların toplam sayısı 20 bine kadar çıkmış olabilir.



Yusov, “Küba, şu anda Rusya için paralı asker temin eden ülkeler arasında en üst sırada. En az 20 bin kişinin belgeleri tamamlanmış durumda" açıklamasında bulundu.



DOĞRUDAN İŞE ALIM İDDİASI

Ukrayna milletvekili Maryan Zablotskiy de, Rus ordusunun Küba’da doğrudan faaliyet yürüttüğünü öne sürerek, “E-postaları ele geçirdiğimiz iki Rus askeri istihbarat görevlisinden biri, Küba’daki Rus askeri üssünde bulunuyordu ve oradan işe alım yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Zablotskiy ayrıca, Santiago de Cuba kentinden 25 yaşındaki Dianne Gladys García Benavides adlı bir kadının Rus ordusuna katılan ilk Kübalı kadın savaşçı olarak tespit edildiğini açıkladı.



Küba yönetimi ise daha önce ülke vatandaşlarını savaşa göndermediğini iddia etmiş, 2023’te insan kaçakçılığı yapan bir çeteyi çökerttiğini açıklamıştı. Ancak o tarihten sonra yeni bir resmi açıklama yapılmadı.

Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Oleksandr Merezhko, Rusya’ya destek veren ülkelerin “savaş suçlarının ortakları” olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenski’nin danışmanı Vladyslav Vlasyuk ise ABD’ye, Küba ve Kuzey Kore gibi Rusya’ya asker gönderen ülkelere yaptırım ve ek gümrük tarifesi uygulama çağrısında bulundu.