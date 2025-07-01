"Ukrayna Kahramanı" İHA'lardan korunmanın yöntemini buldu

Ukrayna'nın en çok madalya alan askerlerinden biri, birlikleri insansız hava aracı saldırılarından korumak için zırhlı bir savaş kıyafeti geliştirdi.

Kısa bir süre önce en yüksek askeri unvan olan Ukrayna Kahramanı unvanını alan Binbaşı Oleh Shyriaiev, daha fazla hayat kurtarmak için kıyafeti şarapnel parçalarına dayanıklı olacak şekilde tasarladığını söyledi.

İngiliz The Telegraph gazetesinin bildirdiğine göre kıyafet, başlangıçta yarış lastiklerinde çeliğin yerine kullanılan ısıya dayanıklı sentetik bir elyaf olan kevlar ile şarapnelin etkisini emme özelliğine sahip diğer malzemelerin bir kombinasyonunu kullanıyor.

DAHA HAFİF VE ŞARAPNELE KARŞI KORUYOR

Kevlar, mermileri durdurma konusunda geleneksel vücut zırhlarında sıklıkla kullanılan seramik plakalar kadar etkili değil ancak daha hafif ve insansız hava araçlarının yaygınlaşması nedeniyle savaş alanının başlıca tehdidi haline gelen şarapnel parçalarına karşı iyi bir koruma sağlıyor.

AYAKKABILARI DA ARAŞTIRIYORLAR

Binbaşı Shyriaiev, Yeni tulumların vücut için mümkün olan maksimum korumayı sağlaması gerektiğini ve güçlendirilmiş dirsek, diz ve ayak bileği koruması içerdiğini açıkladı. Tasarımcılar ayrıca savaş alanında görülen türden darbelere dayanıklı tabanlıklara sahip ayakkabıları nasıl yapabileceklerini de araştırıyor.

Ordular, hareket kabiliyeti üzerindeki etkisi ve aşırı ısınma riski nedeniyle bomba imha gibi özel birimler dışında nadiren tam zırhlı giysiler kullanıyor.

Rus özel kuvvet birimlerinin de zaman zaman terörle mücadele baskınları gibi görevler için koruyucu tulumlar giydiği görülmüştü.

