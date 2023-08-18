Ukrayna, Karadeniz'de Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının bu gece yapıldığı belirtilerek, “Ukrayna ordusu, insansız deniz aracıyla Karadeniz’de Sivastopol’un 237 kilometre güneybatısında devriye gezen Rus savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu.” ifadeleri kullanıldı.



Saldırının hedefine ulaşamadığına işaret edilen açıklamada, insansız deniz aracının Rus devriye gemileri “Pıtlivıy” ve “Vasiliy Bıkov” tarafından açılan ateş sonucu imha edildiği belirtildi.