Ukrayna karanlığa gömülüyor: Rusya'nın hedefi enerji altyapısı

Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısını hedef alan yeni insansız hava aracı ve füze saldırıları, perşembe günü ülke genelinde elektrik kesintilerine ve kısıtlamalara yol açtı.

Ukrayna Başbakanı Yuliia Svyrydenko, Moskova’nın bu taktiğini “sistematik enerji terörü” olarak tanımladı.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI



Yetkililere göre saldırılarda en az iki kişi hayatını kaybetti, aralarında 2 ila 16 yaşlarında çocukların da bulunduğu 17 kişi yaralandı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın saldırıda 650’den fazla insansız hava aracı ve 50’den fazla farklı tipte füze kullandığını açıkladı.

"AMACI ÜLKEMİZİ KARANLIĞA GÖMMEK"



Kış yaklaşırken enerji altyapısını hedef alan bu saldırılar, Ukrayna’nın moralini zayıflatmayı, silah üretimi ve savaşla ilgili diğer faaliyetleri aksatmayı amaçlıyor. Merkezi sistemlerle yürütülen su, kanalizasyon ve ısıtma hizmetleri de kesintilerden etkileniyor.



Başbakan Svyrydenko, “Rusya, Ukraynalıların yaşamına, onuruna ve sıcaklığına saldırmaya devam ediyor. Amacı ülkemizi karanlığa gömmek. Bizim görevimiz ışığı açık tutmak.” dedi.

POLONYA SINIRI DA HAREKETLİ

Batıdaki Lviv bölgesinde de Polonya sınırına yakın iki enerji tesisi zarar gördü.



Rus saldırılarının ardından Polonya ordusu, önlem olarak hava sahasında savaş uçaklarını havalandırdı. NATO müttefiklerinin de katıldığı operasyon sırasında Radom ve Lublin havaalanları geçici olarak kapatıldı.