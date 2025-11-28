Ukrayna kenti nasıl "insan safarisine" dönüştü?

Ukrayna’nın güneyindeki Herson kenti çevresinde yaşayan Olena Horlova, evden çıktığı her an hedef olabileceği korkusuyla yaşıyor. Horlova, Rusya’nın çatılara, yol kenarlarına ya da hareket halindeki araçlara gizlenmiş drone'larının kendisini izlediğine inanıyor.

Herson, Rus birliklerinin kısa menzilli, birinci şahıs görüşlü (FPV) drone'ları sivillere karşı kullanmaya başladığı ilk bölgelerden biri oldu. Canlı kamera görüntüsüyle çalışan bu drone'lar, operatörlerin hedefi anlık olarak seçmesini sağlıyor. Taktik, Dnipro Nehri’nin sağ kıyısı boyunca yüzlerce kilometreye yayıldı.

Birleşmiş Milletler’in Ukrayna Araştırma Komisyonu, Ekim ayında yayımladığı raporda saldırıların sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğünü, yaraladığını, evleri yok ettiğini ve on binlerce insanı kaçmaya zorladığını belirledi. Komisyon, bunların “insanlığa karşı işlenen cinayet ve zorla yerinden etme” suçlarına işaret ettiğini vurguladı.

“İNSAN SAFARİSİ” BENZETMESİ

Horlova’nın yaşadığı Komyshany köyü, Herson’un hemen dışında ve cephe hattına sadece 4 kilometre mesafede. Kent 2022’de kurtarılsa da saldırılar aynı yoğunlukta devam etti.

Bölge artık sivillerin sık sık hedef alındığı, yerel halkın ve askerlerin “insan safarisi” olarak adlandırdığı bir test alanına dönüştü.

Bölge sakinleri, FPV drone'larının şarjı azaldığında çatıların üzerine konup beklediğini, bir araç, yaya veya bisikletli göründüğünde yeniden havalanarak patlayıcı bıraktığını söylüyor.

BM komisyonu, saldırıların sivillerde büyük bir korku yarattığını, yaşam hakkını ihlal ettiğini, sorumlu Rus birlikleri ve operatörlerin kimliğinin belirlendiğini bildirdi. Rus Telegram kanallarında bu saldırıların videolarının alaycı ifadelerle paylaşıldığı da raporda yer aldı.

HER GÜN EN AZ 300 DRONE TESPİT EDİLİYOR

Ukrayna Deniz Elektronik Harp Taburu’nun ele geçirdiği görüntülerde Rus FPV drone'larının araç avına çıktığı görülüyor. Drone'lar alçaktan uçarak hareketli ya da park halindeki araçları hatta ambulansları hedef alıyor.

470 kilometrelik hattı koruyan birliğin komutanı Dmytro Liaşok, her gün en az 300 drone'un Herson’a doğru gönderildiğini, sadece Ekim ayında 9 bin drone tespit edildiğini belirtti.

BM’ye göre kısa menzilli drone saldırıları artık cephe hattındaki sivil ölümlerinin başlıca nedeni. Yerel yetkililer yalnızca Temmuz 2024’ten bu yana üç güney bölgesinde 200’den fazla sivilin öldüğünü, 2 binden fazlasının yaralandığını, yaklaşık 3 bin evin tahrip olduğunu bildiriyor.