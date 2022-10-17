Ukrayna: Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü

Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 6 aylık hamile bir kadının da aralarında olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna: Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü

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Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından, bu sabah şehre düzenlenen kamikaze İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Kliçko, bu sabah Kiev'e 28 kamikaze gönderildiğini, bunlardan 23'ünün hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, başkentte 5 ayrı patlama duyulduğunu belirtti.

Ukrayna: Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü - 1 Parçalanan Rus güçlerine ait kamikaze insansız hava aracından (İHA) bir görünüm.

6 AYLIK HAMİLE BİR KADIN DA HAYATINI KAYBETTİ

Kiev'de saldırıya hedef olan ve büyük kısmı yıkılan bir apartmandaki arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Kliçko, yaşamını yitirenler arasında 6 aylık hamile bir kadın ve eşinin de bulunduğunu kaydetti.

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