Ukrayna Kırım'da bir feribotu vurdu, en az bir kişi öldü

Ukrayna, Rusya kontrolündeki Kırım'a saldırı düzenledi.

Yerel yetkililerin bugün yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna insansız hava araçları (İHA) Rusya'nın güneyinde, Moskova tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasının hemen karşısındaki limanda bir feribota saldırdırdı.

Saldırıda en az bir kişinin öldüğü ve beş kişinin yaralandı bildirildi.

Liman Kerç Boğazı'nda, Rusya'yı Kırım'a bağlayan Kerç köprüsüne 12 kilometre mesafede yer alıyor.

Krasnador valisi Veniamin Kondratyev, Telegram'da yaptığı paylaşımda, “Dronlar Kavkaz limanındaki bir feribot gemisine saldırdı. Maalesef mürettebat ve liman personeli arasında yaralılar ve ölüler var” diye ekledi.



Kiev, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'da "özel askeri harekât" başlatmasından bu yana bölgeyi hedef alıyor.



Ukrayna Karadeniz'de çok sayıda Rus askeri gemisini imha etti ve hasar verdi, ancak Rus savunması tarafından yoğun bir şekilde korunan Kerç kadar doğudaki başarılı saldırılar daha nadir görülüyor.



Yarımada Rus ordusu için önemli bir askeri merkez ve ikmal yolu.