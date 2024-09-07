Ukrayna: Kırım'da düzenlenecek seçimlerin sonuçları geçerli değil

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın genel ve yerel seçimler kapsamında 2014'te ilhak ettiği Kırım'da da sandık kurmasına tepki gösterdi.

Ukrayna: Kırım'da düzenlenecek seçimlerin sonuçları geçerli değil

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, dün başlayan ve 3 gün sürecek seçimler kapsamında yarın 'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da da sandıkların kurulacağı bildirildi.

Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde düzenlenen seçimlerin geçerlilik taşımayan sözde seçimler olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya, bir kez daha bu seçimin kapsamını geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarına ve Sivastopol şehrine genişletmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da geçici işgal edilen topraklarda faaliyet gösteren Rus işgal kuvvetlerinin temsilcilerinin, özellikle de sözde seçimlerde seçilenlerin Ukrayna hükümetince yetkilendirilmediğinin uluslararası ortakların dikkatine sunulduğu açıklamada, bunun hazırlanması ve düzenlenmesinde görev alan herkesin Ukrayna yasalarına göre yargılanacağı vurgulandı.

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