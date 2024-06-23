Ukrayna Kırım'ı ABD füzeleriyle vurdu: İkisi çocuk üç kişi öldü

Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ederken Kiev bugün Kırım'a füze saldırısı düzenledi.

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhayev, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Vali, füze saldırısında ikisi çocuk üç kişinin öldüğünü ve 100'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.



Razvozhayev Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Geçici bilgilere göre, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bugün Sivastopol'a düzenlediği saldırıda biri 2 yaşında bir çocuk olmak üzere 2 barışçıl sakin öldü" dedi.

Hastanede tedavisi süren 22 kişinin, şarapnel parçalarıyla yaralandığını da sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının ABD yapımı ATACMS füzeleriyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya'nın ise dün Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'da bir apartmana düzenlediği saldırıda iki kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

