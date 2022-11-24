Ukrayna krizinin büyük kazananı ABD oldu: Türkiye arabulucu rolüyle öne çıktı

Fransa'nın yüksek tirajlı haftalık haber dergilerinden l'Express, Ukrayna krizinin kazananı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni gösterdi.



Dergi bu haftaki sayısında konuya ilişkin "ABD, Savaşın Büyük Kazananı" manşetiyle 10 sayfalık bir analiz yayımladı.



ABD'nin Ukrayna kriziyle birlikte enerji, diplomasi, savunma, sanayi, ve endüstri alanlarında üstünlüğünü artırdığı savunuldu.



Dergi, buna karşılık, Ukrayna krizinin Avrupa Birliği'ni zayıflattığı görüşünü dile getirdi. Avrupa egemenliğinden söz eden Avrupa Birliği için savaşın "gerçek bir yenilgi" olduğunu yazdı.



Analizde, ABD dışında savaşın kazananı ülkeler olarak Kanada, Venezuela, Norveç, Cezayir, Güney Kore ve Türkiye gösterildi.



Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk girişimleri sayesinde ön plana çıktığı not edildi.



Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolüne dikkat çekilen analizde, Amerikan ve Rus istihbaratının 14 Kasım'daki Ankara'daki görüşmesine de atıfta bulunuldu.



Savaşla birlikte Kanada'nın buğday, Venezuela'nın petrol, Norveç ve Cezayir'in doğalgaz, Güney Kore'nin ise LNG tankerleri ile dünyada ön plana çıkan ülkeler haline geldikleri kaydedildi.



l'Express, bu haftaki sayısında "ABD, Savaşın Büyük Kazananı" manşetiyle 10 sayfalık bir analiz yayımladı.