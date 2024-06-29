Ukrayna Kursk'a İHA saldırısı düzenledi: İkisi çocuk beş kişi öldü

Ukrayna'nın, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik İHA saldırısında beş kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu açıklandı. Öte yandan Rus ordusunun da dün akşam Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısı sonucunda bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ukrayna Kursk'a İHA saldırısı düzenledi: İkisi çocuk beş kişi öldü

'nın Kursk bölgesine tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında ikisi çocuk beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki Gorodişe köyüne İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını söyleyen Smirnov, "Trajik bir şekilde, saldırıda aralarında iki küçük çocuğun da bulunduğu beş kişi hayatını kaybetti" dedi.

Smirnov, saldırıda yaralanan iki kişinin hastanede tedavi altına alındığını sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Tver, Bryansk ve Belgorod bölgelerine yönelik çeşitli İHA saldırılarının ise engellendiğini bildirdi.

Öte yandan Rus ordusunun dün akşam Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısı sonucunda bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında yedi aylık bir bebek ile hamile bir kadının da bulunduğu bildirildi.

Toplam altı kişinin hastaneye kaldırıldığı, üçünün durumunun ciddi olduğu açıklandı. 

Saldırıda yüksek katlı bir konut binası hasar gördü.

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