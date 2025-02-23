Ukrayna: Kuzey Kore, Rusya'nın mühimmat ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kyrylo Budanov, Kuzey Kore’nin Rusya’ya askeri yardımlarına yönelik yeni bir açıklamada bulundu.

Budanov, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephedeki mühimmat ihtiyacının yüzde 50'sini karşıladığını açıkladı. Budanov, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 170 mm'lik kundağı motorlu obüsler ve 240 mm'lik çoklu roket atar sistemleri tedarik etmeye başladığını da belirterek, Kuzey Kore'nin ayrıca Rusya'ya balistik füze tedarik ettiğini ve yıl içinde 148 füze göndermeyi planladığını ifade etti.



Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleh Ivashchenko ise, Rusya'nın bu yıl 7 milyondan fazla top ve havan mermisi üretmeyi planladığını aktararak, "Rusya genel olarak tüm Avrupa ülkelerinden çok daha fazla ürettim yaptığının farkında." ifadelerini kullandı.

Ivashchenko, uzun menzilli füzeler konusunda ise Rusya'nın bu yıl yaklaşık 3 bin adet üretmesinin beklendiğini söyledi.