Ukrayna lideri Zelenski İstanbul'da
04.04.2026 14:12
Son Güncelleme: 04.04.2026 18:37
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'de görşüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Ukrayna lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 15.00'te resmi törenle karşıladı. İki lider Dolmabahçe'de 1 buçuk saat görüştü.
“BARIŞ ARAYIŞLARI İLE BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye’nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfedildiğini ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımların sürdürüleceğini belirtti.
Görüşmede, Ukrayna’nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.
Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Balat’ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İki lider görüşmede özellikle ABD-İsrail-İran savaşı ele alınmış, iki lider Ortadoğu'daki gerilimi görüşmüştü.
Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmanın barışla neticelenmesi için Türkiye’nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu vurgulamıştı.
Türkiye’nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiği, Karadeniz’deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiği, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiği belirtilmişti.