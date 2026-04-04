Ukrayna lideri Zelenski İstanbul'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 15.00'te resmi törenle karşıladı. İki lider Dolmabahçe'de 1 buçuk saat görüştü.

“BARIŞ ARAYIŞLARI İLE BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye’nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfedildiğini ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımların sürdürüleceğini belirtti.

Görüşmede, Ukrayna’nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.