Ukrayna lideri Zelenski: Kursk'ta iki yerleşim yerini daha kontrol altına aldık

Çatışmaların devam ettiği Rus bölgesi Kursk'ta, Ukrayna'nın ilerleyişi sürüyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, üç kilometreye kadar ilerlediklerini, iki yerleşim yerini daha ele geçirdiklerini bildirdi.

Ukrayna lideri Zelenski: Kursk'ta iki yerleşim yerini daha kontrol altına aldık

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev güçlerinin 'nın Kursk bölgesinde “bir ile üç kilometre ilerlediğini” söyledi.

Zelenski dün gece yaptığı açıklamada, “En çok dikkat, saldırıların en yoğun olduğu Novohrodivka ve Vodiane üzerinde” dedi.

Ukrayna birliklerinin Rusya'da “iki yerleşim yerini daha” kontrol altına aldığını ve bir diğerinde de operasyonların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Ukrayna lideri ayrıca, dondurulmuş Rus varlıklarını teminat olarak kullanarak Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesini öngören G-7 anlaşmasının gecikmeksizin hayata geçirilmesini talep etti. 

“Bu fonların bu yıl içinde ülkemizi ve halkımızı desteklemek için kullanılabilmesi için gerçek bir mekanizmaya ihtiyaç var” diye konuştu.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın ülkeye fırlattığı 20 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.

Bakanlık, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada İHA'lardan dokuzunun Saratov bölgesi üzerinde, üçünün Kursk bölgesi üzerinde ve ikişer tanesinin de Belgorod, Bryansk ve Tula bölgeleri üzerinde imha edildiğini belirtti.

Oryol ve Ryazan bölgeleri üzerinde de bir İHA'nın imha edildiği ifade edildi. 

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