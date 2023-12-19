Ukrayna lideri Zelenski: "Önümüzdeki yıl 1 milyon drone üreteceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenledi. Zelenski, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon insansız hava aracı üreteceğini açıklayarak, "Önümüzdeki yıl 1 milyon drone üreteceğiz. Bunun için her şeyi yapacağız” dedi.

Zelenski ayrıca, Ukrayna'nın başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere topçu mühimmatlarının yerli üretimini arttırmanın yollarını aradığını belirtti.