Ukrayna lideri Zelenski: "Önümüzdeki yıl 1 milyon drone üreteceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon drone üreteceğini açıkladı.

Ukrayna lideri Zelenski: "Önümüzdeki yıl 1 milyon drone üreteceğiz"

Devlet Başkanı , Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenledi. Zelenski, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon insansız hava aracı üreteceğini açıklayarak, "Önümüzdeki yıl 1 milyon üreteceğiz. Bunun için her şeyi yapacağız” dedi.

Zelenski ayrıca, Ukrayna'nın başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere topçu mühimmatlarının yerli üretimini arttırmanın yollarını aradığını belirtti.

Ukrayna lideri Zelenski: "Önümüzdeki yıl 1 milyon drone üreteceğiz" - 1

Hükümet yetkilileri, daha önce Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar her ay on binlerce drone üretmeyi hedeflediğini söylemişti fakat Ukrayna’nın mevcut drone üretimine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değil.

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