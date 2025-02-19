Ukrayna lideri Zelenski: Trump'ın daha çok yanımızda olmasını isterim

Suudi Arabistan'da yapılan Rusya-ABD görüşmesi sırasında Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün yeni bir açıklama yaptı.

"Trump'ın da daha çok yanımızda olmasını isterim" diyen "Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratların birçoğu bizi destekliyor. Desteği kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

Zelenski, ABD'nin nadir toprak madeni teklifine ilişkin ise "Herhangi bir kıta için hammadde merkezi olmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna lideri dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, savaşı bitirecek süreci ele aldıklarını söyleyerek "Barış masasında Türkiye ve Avrupa da olmalı" demişti.

Toplantıda, herkesten çok savaşın bitmesini istediklerini belirten Zelenski, şunları söylemişti: "Bunu istiyoruz ama arkamızdan bir şeyler kararlaştırılsın demiyoruz. Ukrayna olmadan 'Ukrayna'da savaşı nasıl bitiririz' tartışması olmaz. Amerika-Rusya görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan bu bilgiyi öğrendik."

Trump ise dün akşam yaptığı açıklamada, kendisinden önceki Joe Biden yönetimini suçlayan Trump, Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine neden davet edilmediği konusuna bir açıklama yaptı.



Ukrayna'nın savaşı daha önce bitirme imkanına sahip olduğu halde Biden yönetiminin de desteğiyle savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini savunan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Bugün duydum ki "biz davet edilmedik" diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Ukrayna için öyle bir anlaşma yapabilirdim ki, onlara neredeyse tüm topraklarını verebilirdim. Ama onlar bu şekilde yapmamayı tercih ettiler. Ve Başkan Biden, bu konuda ne kadar yanlış hareket ettiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Çok kötü ve üzücü."