Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye'yi ziyaret edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, açıklamalarda bulundu.
Ukraynalı lider, önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
Telefon görüşmesi, Ukrayna'daki savaşı Kiev'in katılımı olmadan Moskova'nın lehine olacak koşullarda sona erdirecek “kirli bir anlaşma” yapılacağı korkusuna yol açtı.
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