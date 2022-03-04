Ukrayna lideri Zelenski: Ukrayna düşerse Avrupa ayakta kalamaz

Ukrayna lideri Zelenski'nin açıklamalarından satır başları;

Avrupa halklarına sesleniyorum, siz tepki göstermeye devam edin. Ukrayna'yı desteklemeye devam edin. Özgürlüğümüzü destekleyin. Sokağa çıkın, bizi ve mücadelemizi destekleyin. Ukrayna düşerse Avrupa ayakta kalamaz.



Ukrayna'da iyilik kötülüğe karşı kazanacak.

Ülkemizi tam teşekküllü bir işgalden koruyoruz. Ukrayna halkıyla direniyoruz.



Eğer biz kazanırsak ve ben bundan eminim, zafer bizde kalacak. eğer biz kazanırsak bu büyük bir zafer olacak. Bu özgürlüğün zaferi olacak. Biz kazanırsak demokratik dünya kazanmış olacak.

İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜÇ DENGESİ