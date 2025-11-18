Zelenski ve Witkoff yarın Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye'ye gelmeyi planladığını açıkladı. Zelenski, müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlandığını söyledi.

Zelenski, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Müzakereleri yeniden canlandırmaya hazırlanıyoruz ve ortaklarımıza sunmak üzere çözümler geliştiriyoruz. Ayrıca esir takası ve tutuklularımızı ülkeye geri getirmek için çalışıyoruz."

Zelenski'nin ardından ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Zelenski'yle yapılacak görüşmelere katılacağını duyurdu.

SAVUNMA KONSEYİ'NDEN ARABULUCULUK AÇIKLAMASI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, önceki gün yaptığı açıklamada, Zelenski'nin talimatıyla, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ortakların aracılığıyla, takas sürecinin yeniden başlatılması ve "Ukrayna halkının Rus esaretinden kurtarılmasıyla ilgili" görüşmeler yaptığını duyurmuştu.

Bu görüşmeler sonucunda tarafların İstanbul anlaşmalarını yeniden yürürlüğe koyma konusunda anlaştığını duyuran Umerov, şunları söylemişti: “Konuyla ilgili olarak bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması söz konusu. Yakın zamanda teknik görüşmeler yapılacak. Bu görüşmeler, süreçle ilgili tüm teknik ve idari detayları netleştirecek. Esaretten dönecek Ukraynalıların yeni yıl ve Noel'i evlerinde, aile sofrasında ve sevdiklerinin yanında kutlamaları için aralıksız çalışıyoruz.”

Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takasların yeniden başlamasını beklediklerini ifade etti ve "Çok sayıda toplantı, müzakere ve görüşme bunun için yapılmaktadır" diye eklemişti.

İSTANBUL ANLAŞMALARI

İstanbul anlaşmaları, 2022 yılında Türkiye'nin arabulucuğunda, Rusya ve Ukrayna arasında geniş çaplı esir takası koordinasyonunu başlatmıştı.

O zamandan beri iki taraf binlerce esiri serbest bıraktı. Ancak bu takas süreci, cephedeki çatışmalar nedeniyle sık sık sekteye uğradı.