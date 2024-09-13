Ukrayna lideri Zelenski'nin "zafer" planı: Bu ay içinde Biden'a sunacak

Ukrayna lideri Zelenski, 49 savaş esirinin ülkeye dönüşünün sağlandığını açıkladı. Ayrıca bu ay içinde ABD Başkanı Biden ile görüşeceğini duyuran Zelenski, Biden'a sunacağı "zafer" planının güvenilir bir barışın yolunu döşeyeceğini ifade etti.

Ukrayna lideri Zelenski'nin "zafer" planı: Bu ay içinde Biden'a sunacak

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ile devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile bu ay içinde bir araya geleceklerini duyurdu ve Biden'a sunacağı "zafer planının" güvenilir bir barışın yolunu döşeyeceğini ifade etti. 

Öte yandan Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaştığı açıklamada 49 Ukraynalı esirin ülkeye dönüşünün sağlandığını bildiren Zelenski, "Tüm askerlerimizi ve sivilleri eve döndürmeliyiz" dedi.

Cephedeki çatışmaların yoğunlaştığı Kursk'taki duruma da değindi.

birlikleri, 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk'a sızarak, bölgede önemli ilerlemeler sağlamıştı. Rusya ise önceki gün Kursk'ta karşı saldırı başlatarak 10 kasabayı geri aldıklarını açıklamıştı.

Ukrayna lideri, Kursk'ta Rusya'nın şimdiye kadar ciddi bir başarısını göremediklerini belirtti.

Kiev'deki bir bağış etkinliğinde konuşan Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki stratejik merkez Pokrovsk'taki durumun ise zorlu olduğunu ifade etti. Rus güçlerinin burada istikrarlı ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna lideri Zelenski'nin "zafer" planı: Bu ay içinde Biden'a sunacak - 1 49 Ukrayanlı savaş esiri, ülkelerine ulaştı.

"ANCAK O ZAMAN PUTİN'İN SARAYLARINA ULAŞACAK"

Sosyal medya hesabından açıklamalarına devam eden Devlet Başkanı, "Barış sonunda geldi' sözlerini duymak istiyorsak önce ' kazanacak kadar güçlü hale geldi' sözünü duymalıyız. Barışın tek garantisi budur. Bu sadece bize bağlı değil, aynı zamanda dünyaya da bağlı" ifadelerini kullandı.

Zelenski, savaşın üçüncü yılında olduklarını hatırlatarak, paylaşımına şöyle devam etti: "Bu kadar ölüm, yıkım ve sayısız Rus savaş suçundan sonra Putin, Ukrayna'daki yaşamı istediği gibi yok etmeyi, füzeler, bombalar ve toplar satın alıp üretmeyi ve dünyaya ültimatomlar vermeyi göze alabilir. Dünyanın, onun deliliğine kanmasını bekliyor." 

Ukrayna'nın zaferini kaçınılmaz kılan türden yardımları için dünya liderlerine teşekkür edebileceği günü sabırsızlıkla beklediğini de sözlerdine ekleyerek, "Ancak o zaman barış arzusu Putin'in saraylarına ulaşacak" dedi.

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