Ukrayna lideri Zelenski'nin "zafer" planı: Bu ay içinde Biden'a sunacak

Kiev'deki bir bağış etkinliğinde konuşan Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki stratejik merkez Pokrovsk'taki durumun ise zorlu olduğunu ifade etti. Rus güçlerinin burada istikrarlı ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile bu ay içinde bir araya geleceklerini duyurdu ve Biden'a sunacağı "zafer planının" güvenilir bir barışın yolunu döşeyeceğini ifade etti.

"ANCAK O ZAMAN PUTİN'İN SARAYLARINA ULAŞACAK"

Sosyal medya hesabından açıklamalarına devam eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Barış sonunda geldi' sözlerini duymak istiyorsak önce 'Ukrayna kazanacak kadar güçlü hale geldi' sözünü duymalıyız. Barışın tek garantisi budur. Bu sadece bize bağlı değil, aynı zamanda dünyaya da bağlı" ifadelerini kullandı.

Zelenski, savaşın üçüncü yılında olduklarını hatırlatarak, paylaşımına şöyle devam etti: "Bu kadar ölüm, yıkım ve sayısız Rus savaş suçundan sonra Putin, Ukrayna'daki yaşamı istediği gibi yok etmeyi, füzeler, bombalar ve toplar satın alıp üretmeyi ve dünyaya ültimatomlar vermeyi göze alabilir. Dünyanın, onun deliliğine kanmasını bekliyor."

Ukrayna'nın zaferini kaçınılmaz kılan türden yardımları için dünya liderlerine teşekkür edebileceği günü sabırsızlıkla beklediğini de sözlerdine ekleyerek, "Ancak o zaman barış arzusu Putin'in saraylarına ulaşacak" dedi.